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МО Белоруссии подтвердило получение первой партии российских БТР-82А

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 10:41
Армия
МО Белоруссии подтвердило получение первой партии российских БТР-82А
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Минск, 30 сентября. Первая партия бронетранспортеров БТР-82А российского производства доставлена в Белоруссию, сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.

Поставки второй партии новейших бронированных машин, способных выполнять самые различные боевые задачи, ожидаются в ноябре нынешнего года, проинформировали в белорусском минобороны. БТР-82А доставлены железнодорожную станцию Озерище в Минске, заявили представители МО Белоруссии в ведомственном Telegram-канале.

«Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ (Объединенный учебный центр)», — сказано в опубликованном релизе.

Кроме того, несколько российских БТР-82А производства АО «Арзамасский машиностроительный завод» поступят в Военную академию Белоруссии, отметили в военном ведомстве страны.

Ранее сообщалось о завершении вывода из Белоруссии всех подразделений ВС РФ, задействованных в стратегических учениях «Запад-2021».

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россия белоруссия бтр-82а
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