МО Белоруссии подтвердило получение первой партии российских БТР-82А

Минск, 30 сентября. Первая партия бронетранспортеров БТР-82А российского производства доставлена в Белоруссию, сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.

Поставки второй партии новейших бронированных машин, способных выполнять самые различные боевые задачи, ожидаются в ноябре нынешнего года, проинформировали в белорусском минобороны. БТР-82А доставлены железнодорожную станцию Озерище в Минске, заявили представители МО Белоруссии в ведомственном Telegram-канале.

«Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ (Объединенный учебный центр)», — сказано в опубликованном релизе.

Кроме того, несколько российских БТР-82А производства АО «Арзамасский машиностроительный завод» поступят в Военную академию Белоруссии, отметили в военном ведомстве страны.

Ранее сообщалось о завершении вывода из Белоруссии всех подразделений ВС РФ, задействованных в стратегических учениях «Запад-2021».