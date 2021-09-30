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Разразившаяся осенняя метель приостановила жизнь в Анадыре

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 10:52
Общество
Разразившаяся осенняя метель приостановила жизнь в Анадыре
воркута.рф  /  Пресс-служба администрации Воркуты

Анадырь, 30 сентября. Административный центр Чукотского автономного округа в сентябре поразила настоящая метель.

Метель, разразившаяся в Анадыре, заморозила жизнь в городе: отменены занятия в школах, авиарейсы из международно аэропорта "Анадырь" (Угольный) имени Ю. С. Рытхэу, остановлено движение общественного транспорта.

Город находится во власти северного ветра с порывами до 25 м/с. Температура в регионе опустилась до 10 градусов ниже нуля. Ожидается, что снежная буря продлится как минимум сутки.

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циклон анадырь метель
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