Разразившаяся осенняя метель приостановила жизнь в Анадыре

Анадырь, 30 сентября. Административный центр Чукотского автономного округа в сентябре поразила настоящая метель.

Метель, разразившаяся в Анадыре, заморозила жизнь в городе: отменены занятия в школах, авиарейсы из международно аэропорта "Анадырь" (Угольный) имени Ю. С. Рытхэу, остановлено движение общественного транспорта.

Город находится во власти северного ветра с порывами до 25 м/с. Температура в регионе опустилась до 10 градусов ниже нуля. Ожидается, что снежная буря продлится как минимум сутки.