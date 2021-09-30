Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 11:37
11:30
Общество
Вакцина «ЭпиВакКорона» показала эффективность в 90%
11:30
Происшествия
Силовики пришли с обысками к родителям шеф-редактора The Insider
11:27
Весь мир
США отозвали атташе из Манагуа за высокую оценку армии Никарагуа
11:22
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 30 сентября, праздники, факты, люди
11:22
Политика
Кулеба призвал реально оценивать шансы на вступление Украины в Евросоюз
11:22
Происшествия
Опубликовано видео задержания лидера неонацистской группировки во Владивостоке
11:21
Шоу-бизнес
Александр Гордон признался в эфире Первого канала, что страдает от алкогольной зависимости
11:20
Политика
Фракция «Слуга народа» запустила процедуру отставки председателя Рады Разумкова
11:19
Экономика
Энергокризис ЕС запустил волну банкротств среди британских компаний
11:18
Общество
Звуковой «террор» или искусство: какое будущее ждет уличных музыкантов Перми
Все новости

Депутат Госдумы Белик подверг критике заявление Кулебы о «проблемах» России
Политика
Депутат Госдумы Белик подверг критике заявление Кулебы о «проблемах» России
Фото из личного архива Дмитрия Белика

Москва, 30 сентября. Новый демарш главы МИД Украины Дмитрия Кулебы не беспокоит Москву, заявил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

Украинский министр ранее сообщил, что Киев готов устроить Москве «серьезные проблемы». По его словам, украинское руководство работает с партнерами, чтобы остановить «российскую агрессию».

«Это как раз в духе новой Украины: размахивать перед нами картонной дубиной, надеясь на союзников, которые стоят сзади, вооруженные и с полным боекомплектом», — отметил Белик в интервью РИА Новости.

Парламентарий добавил, что официальный Киев не имеет сил и желания разбираться с Россией. А партнеры, о которых говорил Кулеба, не станут принимать участие в «разборках» Украины, добавил депутат.

Дмитрий Кулеба ранее призвал Киев работать над «аппетитом» Запада к антироссийским санкциям. По его словам, эту тему рассмотрят на саммите ЕС и Украины.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат Госдумы Белик подверг критике заявление Кулебы о «проблемах» России
украина белик кулеба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru