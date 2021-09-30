Депутат Госдумы Белик подверг критике заявление Кулебы о «проблемах» России

Москва, 30 сентября. Новый демарш главы МИД Украины Дмитрия Кулебы не беспокоит Москву, заявил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

Украинский министр ранее сообщил, что Киев готов устроить Москве «серьезные проблемы». По его словам, украинское руководство работает с партнерами, чтобы остановить «российскую агрессию».

«Это как раз в духе новой Украины: размахивать перед нами картонной дубиной, надеясь на союзников, которые стоят сзади, вооруженные и с полным боекомплектом», — отметил Белик в интервью РИА Новости.

Парламентарий добавил, что официальный Киев не имеет сил и желания разбираться с Россией. А партнеры, о которых говорил Кулеба, не станут принимать участие в «разборках» Украины, добавил депутат.

Дмитрий Кулеба ранее призвал Киев работать над «аппетитом» Запада к антироссийским санкциям. По его словам, эту тему рассмотрят на саммите ЕС и Украины.