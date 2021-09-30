Мария Шукшина сообщила, что звездам платят за участие в ток-шоу по 2 млн рублей

Москва, 30 сентября. Актриса и телеведущая Мария Шукшина назвала сумму гонорара, который обычно получают российские знаменитости после походов на скандальные телепередачи.

Семью артистки много лет периодически обсуждают на ток-шоу. Как отметила сама Шукшина, ей становится очень больно, когда через нее порочат имя отца актрисы — режиссера и писателя Василия Шукшина. По словам телеведущей, все плохое, сказанное о ее отце, — ложь и клевета.

Артистка называет себя верующим человеком и воспринимает весь этот негатив как испытание и часть пути. Шукшина не берется осуждать звезд, посещающих ток-шоу, поскольку для гостей таких передач это становится источником дохода.

«За это же платят огромные деньги. Одна съемка стоит 2 миллиона рублей!» — подчеркнула актриса.

Как считает телеведущая, бесплатно на подобные программы никто бы не пошел. Предлагаемые звездам высокие гонорары артистка назвала искушением. По мнению знаменитости, люди в большинстве своем являются слабыми и не обладают духовным стержнем, поэтому их можно купить.

«У каждого есть определенная цена — кому-то 2 миллиона, кому-то 1,5 миллиона», — подытожила Шукшина в эфире программы «Царьград. Главное».

Ранее Мария Шукшина жестко раскритиковала новое драг-шоу телеведущей и блогера Насти Ивлеевой. Актриса призвала закрыть этот проект.