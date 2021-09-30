Российские торговые сети могут перейти на прямые договоры с поставщиками

Москва, 30 сентября. Минпромторг выпустил рекомендацию для торговых сетей, где порекомендовал им перейти от закупок на электронных торгах к прямым договорам.

Данное предложение распространяется на некоторые социально значимые товары. В их числе — мясо, молоко, «борщевой набор», яйца. В Минпромторге отметили, что прорабатываются возможности закрепления перехода к прямым договорам на законодательном уровне. Благодаря данной мере конечные цены продуктов в магазинах могут заметно снизиться, отметил замглавы ведомства Виктор Евтухов. В случае прямого договора стоимость продукта фиксируется на длительный срок — от шести месяцев до года, сообщил «Известиям» источник в отрасли.

«В то время как при закупках на тендерах цены в сезон и не в сезон могут отличаться в два-три раза», — заявил Евтухов.

Обзор, где зафиксировано пиковое значение инфляции, представили аналитики Минэкономразвития РФ. В течение недели с 21 по 27 сентября темпы роста потребительских цен составили 0,29%.