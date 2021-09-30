В «Эхе Москвы» заявили о героическом характере деятельности ЧВК для общества

Москва, 30 сентября. Пресненский районный суд Москвы рассматривает дело о признании недостоверными сведений главреда «Эха Москвы» о якобы причастности предпринимателя Евгения Пригожина к «ЧВК Вагнера».

Согласно информации пресс-службы компании «Конкорд», поводом для иска бизнесмена послужило заявление, озвученное главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым в эфире радиостанции. Представитель ответчика предоставил на рассмотрение суда документы с возражением, что оспариваемая информация не является негативной, так как международное законодательство разрешает деятельность некоторых частных военных и охранных компаний.

Плюс ко всему представители радиостанции процитировали лингвистическое заключение ведущего научного сотрудника Сектора теоретической семантики ФГБУ науки Института русского языка И.Б. Левонтиной, которая указала на восприятие обществом деятельности ЧВК как героической.

«Однако значительная часть общества воспринимает эту деятельность как героическую. Здесь также можно привести свидетельства кинематографа — российский художественный фильм «Солнцепек» (2021), описывающий события 2014 года в Луганске, где в финале в качестве спасителей появляются бойцы «ЧВК Вагнера». Интересно, что это обыгрывается при помощи музыки Рихарда Вагнера… Подразумеваемая деятельность ЧВК не является в современном российском обществе социально осуждаемой, а частью общества даже воспринимается как героическая», — сказано в заключении.

Пресс-служба «Конкорда» обратила внимание, что «Эхо» в своей позиции констатирует аналогичность выводов Венедиктова и лингвиста в вопросе восприятия деятельности ЧВК частью общества как законной и героической.

Юридическая команда компании «Конкорд» напоминает, что предметом рассматриваемого в суде спора является исключительно достоверность распространенной информации. Каких-либо заявлений, утверждений или требований, связанных с ее характером, не предъявлялось.