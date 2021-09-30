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Депутат ЗакСа Цивилев высоко оценил работу Беглова по повышению безопасности на дорогах
Общество
Депутат ЗакСа Цивилев высоко оценил работу Беглова по повышению безопасности на дорогах
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Проблемы безопасности на дорогах обостряются в том числе из-за электросамокатов, для которых необходимо создать инфраструктуру. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член комиссии при губернаторе по безопасности дорожного движения Алексей Цивилев.

Эксперт прокомментировал заявление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова об успешной реализации масштабного проекта по развитию городской системы фиксации нарушений на дорогах.

«Снижение скорости — это главная цель, которая должна привести к снижению смертности на дорогах. Нельзя воспринимать эти меры негативно. Нужно помнить, что мы хотим сохранить человеческие жизни. Жизнь любого человека — высшая ценность», — сказал депутат ЗакСа.

Алексей Цивилев также отметил, что не следует недооценивать значение этого проекта для горожан.

«Европейский опыт обеспечения безопасности и снижения смертности на дорогах указывает на необходимость приведения реальной скорости на дорогах в городе к 50–60 км/ч. До тех пор, пока мы не дойдем до этого параметра от нынешнего не штрафуемого 60 км/ч + 20 км, у нас будут сотни погибших на дорогах. Проблемы с безопасностью усугубляются также из-за появления новых транспортных средств: электросамокатов, моноколес. Для них еще не создана инфраструктура», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат ЗакСа Цивилев высоко оценил работу Беглова по повышению безопасности на дорогах
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В завершение он добавил, что нарастающая популярность современных индивидуальных средств передвижения требует своевременной реакции.

«Город должен также вкладывать средства в развитие инфраструктуры, сделать выделенные полосы для электросамокатов, чтобы этот вид транспорта не создавал проблем пешеходам и сам не попадал под колеса автомобилей», — подытожил член комиссии при губернаторе по безопасности дорожного движения.

Ранее политик Сергей Вострецов в беседе с ФАН высоко оценил инициативу Александра Беглова по расширению перечня использования материнского капитала. По словам собеседника, ни один закон не может предусмотреть все жизненные ситуации каждой отдельной семьи.

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