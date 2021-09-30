Крымский политик Молохов раскритиковал стратегию Украины по полуострову

Симферополь, 30 сентября. План Украины, целью которого является получение контроля над Крымом, — «жалкое бумагомарательство», заявил замглавы рабочей группы при постпредстве республики Александр Молохов.

Политик назвал стратегию свидетельством маниакального синдрома украинских властей. По его мнению, решение Киева вызвано безысходностью и манией величия.

Молохов упрекнул киевских политиков в том, что те окончательно оторвались от реальности. Он также указал на стремление Украины «насолить» жителям полуострова и продолжать придерживаться тактики «назло соседу уши отморожу», пишет РИА Новости.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, который состоялся в 2014 году. Тогда подавляющее большинство участников инициативы поддержали эту идею.

Украинское правительство ранее одобрило стратегию, направленную на «возвращение» Крыма. Документ предполагает введение новых антироссийских санкций.