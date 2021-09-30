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США отозвали атташе из Манагуа за высокую оценку армии Никарагуа
Весь мир
США отозвали атташе из Манагуа за высокую оценку армии Никарагуа
Global Look Press  /  Inti Ocon / dpa

Манагуа, 30 сентября. Власти США отозвали своего военного атташе в Никарагуа после лестных комментариев, которые он дал в отношении вооруженных сил страны.

Дипломатический скандал возник после того, как на прошлой неделе правительство Никарагуа опубликовало комментарии военного атташе США подполковника Роджера Антонио Карвахаля Сантамарии, которые он сделал во время встречи военного руководства Никарагуа и военных атташе из нескольких стран 23 сентября.

Согласно заявлению, опубликованному министерством обороны Никарагуа, Карвахаль заявил, что вооруженные силы Никарагуа являются «значительной частью роста и стабильности этой страны».

Эти слова вызвали бурную реакцию среди никарагуанских оппозиционеров и в Вашингтоне: правительство США находится в сложных отношениях с правительством президента Никарагуа Даниэля Ортеги, которого в Белом доме обвиняют в подавлении оппозиции и политических репрессиях.

Власти США обвиняют никарагуанских военных в превышении полномочий в ходе уличных протестов 2018 года, в результате чего, по заявлениям Межамериканской комиссии по правам человека, погибли сотни протестующих. Манагуа отвергает эти обвинения, и называет приведенные цифры фальсификацией. В мае 2020 года Соединенные Штаты ввели санкции против главнокомандующего никарагуанской армией, генерала Хулио Сезара Авилес Кастильо, который присутствовал на встрече с иностранными атташе.

Комментарии американского дипломата вызвали у оппозиции Никарагуа вопросы о том, сигнализирует ли это об изменении позиции США по отношению к правительству Ортеги.

Представитель Госдепартамента США на условиях анонимности заявил, что комментарии военного атташе «не совсем точно отражают» политику правительства США, сказал чиновник, добавив, что чиновник завершил свою миссию и покинул Никарагуа.

Деньги, предательства и иностранные фонды: как оппозиция рвется к власти в Никарагуа
Федеральное агентство новостей  / 

В начале ноября в Никарагуа пройдут очередные президентские выборы, в ходе которых действующий президент страны Даниэль Ортега планирует переизбраться на третий срок. С начала июня в стране прошли аресты оппозиционных политиков, некоторые из которых планировали выдвижение на выборы. Власти обвиняют задержанных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. Действия правительства вызвали осуждение со стороны США, ЕС и ООН, которые расценивают их как политические репрессии. В свою очередь правительство Даниэля Ортеги называет заявления иностранных государств вмешательством во внутренние дела Никарагуа.

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сша никарагуа дипломатический скандал
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