США отозвали атташе из Манагуа за высокую оценку армии Никарагуа

Манагуа, 30 сентября. Власти США отозвали своего военного атташе в Никарагуа после лестных комментариев, которые он дал в отношении вооруженных сил страны.

Дипломатический скандал возник после того, как на прошлой неделе правительство Никарагуа опубликовало комментарии военного атташе США подполковника Роджера Антонио Карвахаля Сантамарии, которые он сделал во время встречи военного руководства Никарагуа и военных атташе из нескольких стран 23 сентября.

Согласно заявлению, опубликованному министерством обороны Никарагуа, Карвахаль заявил, что вооруженные силы Никарагуа являются «значительной частью роста и стабильности этой страны».

Эти слова вызвали бурную реакцию среди никарагуанских оппозиционеров и в Вашингтоне: правительство США находится в сложных отношениях с правительством президента Никарагуа Даниэля Ортеги, которого в Белом доме обвиняют в подавлении оппозиции и политических репрессиях.

@DeptofDefense @MaElviraSalazar @RepSires please just listen to Roger Antonio Carvajal Santamaria from the Department or Defense of USA, how he dares? the sandinista army destabilizes not only #Nicaragua but the entire region. We will keep sending #SOSNicaragua until we are heard https://t.co/2J6Vk50bKr