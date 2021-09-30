, 30 сентября. Киев может столкнуться с неприятными последствиями, если попытается отомстить Венгрии за газовый контракт с Россией. Об этом заявил политолог Михаил Погребинский.

Руководство Украины ранее раскритиковало Будапешт за подписание контракта с «Газпромом» на поставку газа. Властей Киева возмутил тот факт, что Венгрия и российская компания договорились в обход них.

Погребинский, комментируя действия Украины, заявил, что страна не сможет помешать сделке, поскольку она вступает в силу с 1 октября. По его словам, в этой ситуации Киев способен только попытаться отомстить Будапешту. Однако это может привести к неожиданным последствиям для Украины и ее граждан.

«Власти ЕС долго терпят украинскую наглость, игнорируя любые действия Киева, включая факты нарушения прав человека и борьбу со свободой слова. Но Венгрия, хоть и довольно непослушный, но все-таки член ЕС», — отметил эксперт.

Политолог объяснил, что на территории Украины проживают этнические венгры, которым власти уже отказали в праве на родной язык. Действия Киева по газовой сделке могут создать еще более неблагоприятные условия.

«Если на территории Украины против венгерского меньшинства будут применяться куда большие политические ограничения, чем сегодня, то это может обернуться для Украины очень неприятными последствиями», — подчеркнул Погребинский.

Стоит отметить, что сделка между Венгрией и «Газпромом» рассчитана на 15 лет. Соглашение предусматривает получение Будапештом 4,5 млрд кубометров голубого топлива ежегодно по «Турецкому потоку».