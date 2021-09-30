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Продюсер «Бригады» Иншаков вспомнил, как «выкупал» Безрукова у Табакова

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 10:24
Шоу-бизнес
Продюсер «Бригады» Иншаков вспомнил, как «выкупал» Безрукова у Табакова
sergeybezrukov.ru  /  Cергей Безруков

Москва, 30 сентября. Продюсер Александр Иншаков вспомнил, как ему пришлось бороться с именитым режиссером Олегом Табаковым за актера Сергея Безрукова.

В эфире программы «Судьба человека» Иншаков вспомнил о работе над культовым сериалом «Бригада». Именно ему принадлежит идея снять историю о четверых друзьях, которые стали преступной группировкой. Иншаков нашел молодого режиссера Алексея Сидорова, у которого за плечами был только один полнометражный проект.

На главные роли позвали Владимира Вдовиченкова, Павла Майкова и Дмитрия Дюжева, которые еще не были популярны в киноиндустрии. Единственной состоявшейся звездой среди актеров был Сергей Безруков. Он строил карьеру не только в кино, но и театре. Артист работал со своим мастером Олегом Табаковым, у которого нелегко было отпроситься на съемки.

«Он [Сергей Безруков] снимался до этого у меня в «Крестоносце». Играл молодого каскадера. Я его в те годы выкупал у Олега Табакова. Он его так просто не отпускал из своего театра. Безруков был занят у него в спектаклях. Нам приходилось платить за спектакли, которые Сергей пропускал», — сказал Иншаков в эфире программы.

«Бригада» вышла на экраны в 2002 году. Этот сериал считают одной из самых дорогих картин того времени. Работа Сидорова получила большую известность и завоевала любовь зрителей. Павел Майков указал, что если о сериале до сих пор говорят, «значит, круче ничего в стране не произошло».

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безруков табаков бригада иншаков
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