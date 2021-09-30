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Мишустин подписал распоряжение о внесении проекта федерального бюджета в Госдуму

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 10:20
Экономика
Мишустин подписал распоряжение о внесении проекта федерального бюджета в Госдуму
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 сентября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Государственную думу проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Главные приоритеты документа заключаются в обеспечении выполнения посланий президента России Владимира Путина, финансировании социальных обязательств, а также в реализации нацпроектов и достижении национальных целей развития.

«Бюджет направляется в Госдуму», — говорится в сообщении Кабинета министров в Telegram-канале.

Результаты исполнения государственного бюджета по итогам первой половины 2021 года являются достаточно хорошими, отметил ранее Михаил Мишустин. По его словам, подведенные итоги отражают позитивные процессы, сложившиеся в российской экономике.

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кабмин мишустин федеральный бюджет
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