Мишустин подписал распоряжение о внесении проекта федерального бюджета в Госдуму

Москва, 30 сентября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Государственную думу проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Главные приоритеты документа заключаются в обеспечении выполнения посланий президента России Владимира Путина, финансировании социальных обязательств, а также в реализации нацпроектов и достижении национальных целей развития.

«Бюджет направляется в Госдуму», — говорится в сообщении Кабинета министров в Telegram-канале.

Результаты исполнения государственного бюджета по итогам первой половины 2021 года являются достаточно хорошими, отметил ранее Михаил Мишустин. По его словам, подведенные итоги отражают позитивные процессы, сложившиеся в российской экономике.