Эфир: Что помешало россиянам полноценно отдохнуть этим летом

В четверг, 30 сентября, с 14:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают закрытие летнего туристического сезона в России.

Согласно опросу ВЦИОМ, 27% россиян этим летом вообще не отдыхали. А большая часть тех, кто все же взял отпуск, провели его отнюдь не на курортах, а дома. Так, 33% граждан были на каникулах или в отпуске, но остались дома, 23% — отдыхали на даче или садовом участке, 9% — отдыхали в другом городе или селе, всего 9% россиян посетили курорты Краснодарского края или побывали в Крыму.

Как провели летний отпуск петербуржцы? Кто приезжал в гости в Северную столицу? Помешали ли карантинные меры туристической отрасли? Как повлияло на нее отсутствие туристов из Китая? Когда в Петербурге начнет развиваться круизный туризм? Обоснованы ли претензии москвичей к петербургской кухне?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции отвечает профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Марина Морозова.