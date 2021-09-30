Ученые из Гарвардского университета сообщили о последствиях из-за таяния ледников

Кембридж, 30 сентября. Глобальное потепление влияет на изменение земной коры в больших масштабах, чем предполагалось. Американские ученые объявили о горизонтальной деформации Земли на тысячи километров.

Специалисты провели анализ влияния глобального потепления на деформацию земной коры. Земля теряет до 1200 миллиардов тонн льда ежегодно. Это явление оказывает основополагающее влияние на повышение уровня мирового океана.

Еще одним последствием глобального потепления является значительная деформация земной коры. Специалисты говорили ранее о подобном влиянии, но последние исследования показали, что изменение происходит в более крупных масштабах, чем предполагалось. За период с 2003 по 2018 год произошла горизонтальная деформация на тысячи километров.

Ученые отмечают, что можно предсказать скорость будущих потерь ледников при доскональном рассмотрении изменений Земли. Деформация высоты и рельефа горных пород, которые держат ледники, в значительной степени влияет на грядущую потерю массы мирового льда.

Ранее американские ученые освещали проблему глобального потепления. Группа ученых из Лос-Аламосской национальной лаборатории акцентировала внимание на важности изучения этого явления.

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