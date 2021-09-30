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Эфир: Кто подталкивает белорусскую молодежь к радикализму и убийству сотрудников КГБ
Общество
Эфир: Кто подталкивает белорусскую молодежь к радикализму и убийству сотрудников КГБ
Новостное агентство «Харьков»  / 

В четверг, 30 сентября, с 12:00 в прямом эфире медиацентра «Патриот» обсуждают убийство сотрудника КГБ в Минске.

Перестрелка в квартире на улице Якубовского в Минске закончилась смертью двух человек. Сотрудник американской IT-компании EPAM Systems и, по-видимому, американский гражданин Андрей Зельцер застрелил одного из силовиков, допрашивающих его в ходе мероприятий по пресечению деятельности экстремистских организаций. Ответным огнем преступник был уничтожен. Видео инцидента с трех разных камер было опубликовано во многих СМИ, включая государственные.

Кто подталкивает белорусскую молодежь к радикализму? Насколько профессионально действовали силовики в квартире с  вооруженным экстремистом? Зачем преступник организовал стрим из квартиры, где происходили кровавые события? Почему после инцидента был заблокирован сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии? Действительно ли Зельцер — американский гражданин?

На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечает специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.

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белоруссия убийство минск медиагруппа патриот придыбайло зельцер
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