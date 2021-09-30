«Этот день в истории». Что произошло 30 сентября, праздники, факты, люди

Всемирный день моря отмечается с 1978 года по инициативе Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. Основной целью праздника является привлечение внимания к экологическим проблемам. Ученые отмечают губительное влияние на водоемы таких антропогенных факторов, как загрязнение воды, избыточная ловля рыбы и глобальное потепление.

В этот день в 1944 году Карелия была освобождена от фашистских захватчиков. Спустя три года оккупации и несколько месяцев ожесточенных боев, советские солдаты одержали победу над немцами и восстановили государственные границы.

Однако сегодня есть и более беззаботный повод посмотреть на календарь. 30 сентября свой «профессиональный» праздник отмечают ленивые коты. День мурлыканья и потягивания лучше всего отмечать, валясь на кровати вместе с пушистым любимцем..