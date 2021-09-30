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Эфир: Какие новые правила и тарифы ЖКХ ждут россиян уже этой зимой
Общество
Эфир: Какие новые правила и тарифы ЖКХ ждут россиян уже этой зимой
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

В четверг, 30 сентября, с 10:30 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг председателя общественной организации «Региональный Центр «ЖКХ Контроль» Ленинградской области» Сергея Худяева.

С наступлением зимы россиян ожидает очередное увеличение трат на коммунальные услуги. В текущем году тарифы в среднем по России уже выросли на 4%, но на этом они не остановятся. Федеральная антимонопольная служба предупредила, что услуги ЖКХ будут дорожать и в 2022 году.

На сколько вырастут в цене услуги ЖКХ в 2022 году? С чем связан этот рост, можно ли его хотя бы приостановить? Что такое «умные города», когда они появятся в нашей стране, как в них будет выглядеть сфера ЖКХ? На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает Сергей Худяев.

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жкх тарифы жкх коммунальные услуги медиагруппа патриот жкх контроль сергей худяев
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