Сотрудники МЧС помогли унесенным рекой в Забайкалье рыбакам

Чита, 30 сентября. Трое мужчин плыли на лодке вниз по течению реки Шилка и попали в водоворот. Рыбаки смогли выбраться благодаря спасателям.

Любители рыбной ловли добрались до берега островка, который находится между скалами и водой. А вот доехать до населенных пунктов у них возможности не было.

На помощь к мужчинам отправились государственные инспекторы по маломерным судам Александр Белозеров, Андрей Ильченко и Максим Простакишин. Спасатели перевезли пострадавших в ближайший населенный пункт, оттуда их забрали родственники.

Ранее отряд Приморской краевой поисково-спасательной службы помог группе рыбаков, которых уносило ветром в море на двух резиновых лодках. Шестерых доставили на берег, где их осмотрели медики.