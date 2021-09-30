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Сотрудники МЧС помогли унесенным рекой в Забайкалье рыбакам

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 09:52
Общество
Сотрудники МЧС помогли унесенным рекой в Забайкалье рыбакам
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Чита, 30 сентября. Трое мужчин плыли на лодке вниз по течению реки Шилка и попали в водоворот. Рыбаки смогли выбраться благодаря спасателям.

Любители рыбной ловли добрались до берега островка, который находится между скалами и водой. А вот доехать до населенных пунктов у них возможности не было.

На помощь к мужчинам отправились государственные инспекторы по маломерным судам Александр Белозеров, Андрей Ильченко и Максим Простакишин. Спасатели перевезли пострадавших в ближайший населенный пункт, оттуда их забрали родственники.

Ранее отряд Приморской краевой поисково-спасательной службы помог группе рыбаков, которых уносило ветром в море на двух резиновых лодках. Шестерых доставили на берег, где их осмотрели медики.

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