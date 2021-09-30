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Экс-премьер Италии Берлускони сравнил Путина с кандидатом в канцлеры ФРГ Олафом Шольцем

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 10:02
Политика
Экс-премьер Италии Берлускони сравнил Путина с кандидатом в канцлеры ФРГ Олафом Шольцем
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Рим, 30 сентября. Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц серьезно отличается от президента России Владимира Путина, притом не в лучшую сторону, заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

Сам факт выдвижения Шольца на пост главы немецкого кабмина подчеркивает кризис лидерства, с которым столкнулся западный мир, уверен депутат Европарламента. Лидер немецких социал-демократов — скромный человек скромных способностей, в то время как Путин — фигура масштабная и выдающаяся, подчеркнул Берлускони.

«Смотрите, что происходит в Европе, главным образом в Германии, где никто не победил, и Шольц формирует новое правительство. Но я его хорошо знаю, и заверяю вас, что он политик скромных способностей. Слишком скромных, чтобы вести такую великую страну, как Германия. <...> Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: "Влади, ты меня знаешь и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты". Мы посмеялись, но я не шучу, это — правда», — сравнил Шольца и Путина итальянец в комментарии изданию La Stampa.

Берлускони исполнилось 85 лет 29 сентября. Президент России Владимир Путин направил Берлускони поздравительную телеграмму с пожеланиями крепкого здоровья и благополучия, а также переговорил с лидером партии «Вперед, Италия» по телефону. По словам российского лидера, именно Берлускони сделал решающий вклад в развитие дружеского диалога между Москвой и Римом.

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