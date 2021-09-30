Сотрудники ФСБ пресекли теракт во Владивостоке

Владивосток, 30 сентября. Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала подозреваемого в подготовке теракта на территории Владивостока, у него изъяли взрывчатые вещества.

Один из лидеров местных неонацистов планировал совершить нападение на людей. Речь идет о руководителе регионального объединения «Правые Приморья». По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, подозреваемый родился в 2000 году, он готовился совершить взрыв с использованием самодельной бомбы.

ЦОС сообщает, что задержанный планировал совершить теракт «в целях оказания воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики». В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту. В ходе обысков у него изъяли в том числе четыре единицы холодного оружия.

Федеральная служба безопасности сообщила, что в 18 российских регионах пресекла деятельность подпольных оружейников. Злоумышленники занимались в том числе контрабандой.