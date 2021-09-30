Politico: США хотят использовать российские военные базы для операций возле Афганистана

Вашингтон, 30 сентября. Соединенные Штаты ведут переговоры по вопросу использования военных объектов в соседних с Афганистаном странах для контртеррористических операций.

Такую информацию сообщает американское издание Politico, ссылаясь на данные некоторых американских сенаторов. По словам журналистов, их источники присутствовали в среду на закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона.

«Трио высших военных лидеров проинформировали законодателей за закрытыми дверями о дискуссиях, которые ведутся с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран», — говорится в материале.

Как отмечается, речь идет о размещении в этих странах «загоризонтных» средств, которые могут понадобиться для контртеррористических операций в Афганистане. Для подобных целей американцы рассматривают все военные базы в Средней Азии, в том числе российские.

Ранее министр обороны США генерал Ллойд Остин отверг возможность повторного ввода американских войск в Афганистан. Данное заявление он сделал во время слушаний в конгрессе.