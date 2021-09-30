Алексей Пушков избран сенатором от заксобрания Пермского края

Пермь, 30 сентября. Сенатор Алексей Пушков будет представлять парламент Пермского края в Совете Федерации, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Кандидатуру Пушкова поддержали большинство членов парламента Пермского края. Сенатор избран на второй пятилетний срок, уточняется в сообщении.

Алексей Пушков является сенатором от Пермского края с 2016 года.

Ранее сообщалось, что сенатор Пушков призвал доработать закон о владении оружием после стрельбы в Перми. По его словам, необходимо как минимум ввести более высокую и жесткую возрастную планку.