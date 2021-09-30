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Политика
Алексей Пушков избран сенатором от заксобрания Пермского края
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Алексей Пушков избран сенатором от заксобрания Пермского края

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 09:50
Политика
Алексей Пушков избран сенатором от заксобрания Пермского края
flickr.com  /  Совет Федерации

Пермь, 30 сентября. Сенатор Алексей Пушков будет представлять парламент Пермского края в Совете Федерации, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Кандидатуру Пушкова поддержали большинство членов парламента Пермского края. Сенатор избран на второй пятилетний срок, уточняется в сообщении.

Алексей Пушков является сенатором от Пермского края с 2016 года.

Ранее сообщалось, что сенатор Пушков призвал доработать закон о владении оружием после стрельбы в Перми. По его словам, необходимо как минимум ввести более высокую и жесткую возрастную планку.

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Все новости / Политика / Алексей Пушков избран сенатором от заксобрания Пермского края
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