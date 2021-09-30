Радикальный феминизм и чайлдфри предложили признать экстремизмом в России

Москва, 30 сентября. Движения ЛГБТ, радикального феминизма и чайлдфри могут признать экстремизмом в России. Такое предложение сделали в комиссии при Роскомнадзоре.

Признание движений ЛГБТ, чайлдфри и радикального феминизма экстремистскими поможет защитить российский детей и подростков от влияния деструктивного контента в интернете и социальных сетях, считает Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов на заседании Родительской палаты.

Данное мероприятие состоялось в Москве 30 сентября. Участниками координационного заседания Родительской палаты стали более 200 делегатов, среди которых депутаты Госдумы и законодательных собраний регионов, члены Совфеда и представители общественных организаций, пишет ТАСС.

Отказ от становления родителями россияне объясняют финансовыми проблемами и отсутствием партнера, согласно исследованию банка «Открытие».