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Радикальный феминизм и чайлдфри предложили признать экстремизмом в России

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 09:47
Общество
Радикальный феминизм и чайлдфри предложили признать экстремизмом в России
pxhere.com

Москва, 30 сентября. Движения ЛГБТ, радикального феминизма и чайлдфри могут признать экстремизмом в России. Такое предложение сделали в комиссии при Роскомнадзоре.

Признание движений ЛГБТ, чайлдфри и радикального феминизма экстремистскими поможет защитить российский детей и подростков от влияния деструктивного контента в интернете и социальных сетях, считает Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов на заседании Родительской палаты.

Данное мероприятие состоялось в Москве 30 сентября. Участниками координационного заседания Родительской палаты стали более 200 делегатов, среди которых депутаты Госдумы и законодательных собраний регионов, члены Совфеда и представители общественных организаций, пишет ТАСС.

Отказ от становления родителями россияне объясняют финансовыми проблемами и отсутствием партнера, согласно исследованию банка «Открытие».

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экстремизм феминизм чайлдфри
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