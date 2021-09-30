Иншаков рассказал о конфликте с Сотниковой на съемках «Рыцарского романа»

Москва, 30 сентября. Актер Александр Иншаков рассказал о непростых отношениях с коллегой Верой Сотниковой во время съемок фильма «Рыцарский роман». Над картиной они работали в 2000 году.

Конфликт между артистами произошел ближе к концу съемочного процесса. Как вспомнил Иншаков, Сотникова сорвала последние съемки в Стамбуле. Кинематографистам пришлось снимать материал без участия кинодивы.

«Мы с ней немножко не поняли друг друга. Она обиделась на меня. Я ей что-то сказал резкое. Она убежала. Мы досняли все без нее. У нас на следующий день была сцена любви, а мы в тот момент друг друга ненавидели», — отметил Иншаков в эфире программы «Судьба человека».

По его словам, на ненависти они прекрасно отыграли любовную сцену. Тогда они страстно целовались на съемочной площадке. Но как заверил Иншаков, никакого романа, которым приписывали артистам, у них не было.

Актриса Вера Сотникова и певец Данко ранее рассказали о причинах разрыва романтических отношений. Как считает певец, решение расстаться было верным, но очень тяжелым.