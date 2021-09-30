Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 10:06
10:01
Наука
Ученые из Гарвардского университета сообщили о последствиях из-за таяния ледников
09:53
Общество
Медики Турции зафиксировали максимальное количество заражений COVID-19 с апреля
09:53
Происшествия
Женщину-пешехода насмерть сбили на переходе в Нижегородской области
09:52
Общество
Сотрудники МЧС помогли унесенным рекой в Забайкалье рыбакам
09:52
Политика
Экс-премьер Италии Берлускони сравнил Путина с кандидатом в канцлеры ФРГ Олафом Шольцем
09:51
Происшествия
Сотрудники ФСБ пресекли теракт во Владивостоке
09:50
Общество
Либертарианец Светов попытался напомнить о себе исполнением «террористической» песни
09:48
Общество
Почему россияне сидели этим летом дома или на даче
09:48
Армия
Politico: США хотят использовать российские военные базы для операций возле Афганистана
09:46
Политика
Алексей Пушков избран сенатором от заксобрания Пермского края
Все новости

Глава МИД Украины Кулеба пригрозил России «серьезными проблемами»
Политика
Глава МИД Украины Кулеба пригрозил России «серьезными проблемами»
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 30 сентября. Киев готов создать для России «серьезные проблемы», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналистам.

По словам дипломата, руководство Украины не бездействует, а проводит переговоры с партнерами для создания условий, которые якобы вынудят российскую сторону прекратить так называемую агрессию.

«Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее (России. — Прим. ФАН.) серьезные проблемы», — отметил Кулеба.

Москва неоднократно заявляла, что российская сторона не собирается нападать на другие государства. Выпады об «агрессии» специально используются иностранными игроками для размещения сил НАТО возле границ РФ.

Как стало известно ранее, Кулеба призвал Киев работать над «аппетитом» Запада к санкциям против России. По его словам, этот вопрос обсудят на саммите с Евросоюзом.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава МИД Украины Кулеба пригрозил России «серьезными проблемами»
украина Киев кулеба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru