Киев, 30 сентября. Киев готов создать для России «серьезные проблемы», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналистам.

По словам дипломата, руководство Украины не бездействует, а проводит переговоры с партнерами для создания условий, которые якобы вынудят российскую сторону прекратить так называемую агрессию.

«Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее (России. — Прим. ФАН.) серьезные проблемы», — отметил Кулеба.

Москва неоднократно заявляла, что российская сторона не собирается нападать на другие государства. Выпады об «агрессии» специально используются иностранными игроками для размещения сил НАТО возле границ РФ.

Как стало известно ранее, Кулеба призвал Киев работать над «аппетитом» Запада к санкциям против России. По его словам, этот вопрос обсудят на саммите с Евросоюзом.