Корабли ВМФ РФ отразили ракетную «атаку» на учениях в Черном море

Севастополь, 30 сентября. Группа кораблей Черноморского флота ВМФ РФ отбила массированный ракетный удар условного противника на учениях с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

В маневрах были задействованы ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный», а также ракетные катера «Ивановец» и «Р-60». Роль условных сил противника выполнили самолеты соединения ВВС и ПВО ЮВО.

«Получив данные о взлете самолетов условного противника, средства противовоздушной обороны кораблей привели в готовность. Были активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника», — говорится в сообщении.

Позднее ракетные и артиллерийские расчеты кораблей ВМФ РФ уничтожили «вражескую» авиацию, а также перехватили выпущенные ими ракет.

Ранее стало известно, что ракетный крейсер «Варяг» и атомная подлодка «Омск» из состава Тихоокеанского флота ВМФ РФ провели учения с ракетными стрельбами у берегов Камчатки. «Варяг» произвел пуск крылатой ракеты «Вулкан», а экипаж подлодки «Омск» выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит», передает телеканал «360».