Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 10:06
10:01
Наука
Ученые из Гарвардского университета сообщили о последствиях из-за таяния ледников
09:53
Общество
Медики Турции зафиксировали максимальное количество заражений COVID-19 с апреля
09:53
Происшествия
Женщину-пешехода насмерть сбили на переходе в Нижегородской области
09:52
Общество
Сотрудники МЧС помогли унесенным рекой в Забайкалье рыбакам
09:52
Политика
Экс-премьер Италии Берлускони сравнил Путина с кандидатом в канцлеры ФРГ Олафом Шольцем
09:51
Происшествия
Сотрудники ФСБ пресекли теракт во Владивостоке
09:50
Общество
Либертарианец Светов попытался напомнить о себе исполнением «террористической» песни
09:48
Общество
Почему россияне сидели этим летом дома или на даче
09:48
Армия
Politico: США хотят использовать российские военные базы для операций возле Афганистана
09:46
Политика
Алексей Пушков избран сенатором от заксобрания Пермского края
Все новости

Бойцы ВСУ обстреляли из артиллерии поселки Минеральное и Васильевка в ДНР

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 09:34
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из артиллерии поселки Минеральное и Васильевка в ДНР
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Донецк, 30 сентября. Подразделения ВСУ обстреляли два населенных пункта на территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Наблюдатели зафиксировали в 03:25 по московскому времени артиллерийский обстрел по населенному пункту Васильевка со стороны поселка Новоселовка Вторая. Отмечено попадание 20 снарядов калибра 122 мм. В дальнейшем в 07:37 со стороны Каменки по селению Минеральное было выпущено 18 мин калибра 120 мм.

В сообщении отмечается, что украинская сторона проигнорировала запрос режима тишины путем задействования координационного механизма. О разрушениях инфраструктуры либо пострадавших среди местного населения информации не поступало.

Накануне Вооруженные силы Украины в течение суток дважды обстреляли поселки Крутая Балка и Доломитное в Донецкой Народной Республике. Огонь велся из минометов калибра 80 и 120 мм. В общей сложности по ДНР было выпущено 78 минометных снарядов, сообщило представительство республики в СЦКК

Вернуться назад

Все новости / Армия / Бойцы ВСУ обстреляли из артиллерии поселки Минеральное и Васильевка в ДНР
днр всу донбасс обстрел
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru