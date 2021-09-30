Бойцы ВСУ обстреляли из артиллерии поселки Минеральное и Васильевка в ДНР

Донецк, 30 сентября. Подразделения ВСУ обстреляли два населенных пункта на территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Наблюдатели зафиксировали в 03:25 по московскому времени артиллерийский обстрел по населенному пункту Васильевка со стороны поселка Новоселовка Вторая. Отмечено попадание 20 снарядов калибра 122 мм. В дальнейшем в 07:37 со стороны Каменки по селению Минеральное было выпущено 18 мин калибра 120 мм.

В сообщении отмечается, что украинская сторона проигнорировала запрос режима тишины путем задействования координационного механизма. О разрушениях инфраструктуры либо пострадавших среди местного населения информации не поступало.

Накануне Вооруженные силы Украины в течение суток дважды обстреляли поселки Крутая Балка и Доломитное в Донецкой Народной Республике. Огонь велся из минометов калибра 80 и 120 мм. В общей сложности по ДНР было выпущено 78 минометных снарядов, сообщило представительство республики в СЦКК