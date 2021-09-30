Звезда «Сватов» Олеся Железняк сообщила, что седьмой сезон планируют выпустить в ноябре

Москва, 30 сентября. Российская актриса Олеся Железняк назвала планируемые сроки выхода долгожданного седьмого сезона «Сватов». Поклонники сериала должны увидеть финальные эпизоды уже в конце осени.

Звезда «Сватов» сообщила на своей странице в Instagram, что забыла пароль от нее, поэтому успела завести новый аккаунт. Однако затем Железняк вспомнила пароль от старой страницы и решила возродить ее. Актриса уточнила у поклонников, нужно ли ей что-то выкладывать через этот аккаунт, например, делиться фильмотекой.

«Ведь уже в ноябре планируется нами всеми долгожданный седьмой сезон «Сватов»», — отметила знаменитость.

Артистка проиллюстрировала сообщение кадром из сериала, на котором предстала перед подписчиками вместе с Татьяной Кравченко. Поклонники попытались выяснить у Железняк какие-то детали о новом сезоне.

«Спасибо за информацию о седьмом сезоне. Жду»; «Когда и где выйдут «Сваты»?»; «Олеся, милая, хоть пару слов... Что будет делать грузинский князь в «Сватах»? Или его просто для географии всунули?» — написали комментаторы.

У сериала о семьях Ковалевых и Будько целая армия фанатов, сообщает телеканал «360». Многочисленные поклонники проекта ждали выхода «Сватов-7» несколько лет, но премьера постоянно откладывалась из-за разных обстоятельств. Информацию о выпуске нового сезона этой осенью ранее подтверждал Федор Добронравов.