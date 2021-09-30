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Звезда «Сватов» Олеся Железняк сообщила, что седьмой сезон планируют выпустить в ноябре

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 09:28
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Олеся Железняк сообщила, что седьмой сезон планируют выпустить в ноябре
Prt Scr instagram.com  /  @olesyazheleznyak

Москва, 30 сентября. Российская актриса Олеся Железняк назвала планируемые сроки выхода долгожданного седьмого сезона «Сватов». Поклонники сериала должны увидеть финальные эпизоды уже в конце осени.

Звезда «Сватов» сообщила на своей странице в Instagram, что забыла пароль от нее, поэтому успела завести новый аккаунт. Однако затем Железняк вспомнила пароль от старой страницы и решила возродить ее. Актриса уточнила у поклонников, нужно ли ей что-то выкладывать через этот аккаунт, например, делиться фильмотекой.

«Ведь уже в ноябре планируется нами всеми долгожданный седьмой сезон «Сватов»», — отметила знаменитость.

Артистка проиллюстрировала сообщение кадром из сериала, на котором предстала перед подписчиками вместе с Татьяной Кравченко. Поклонники попытались выяснить у Железняк какие-то детали о новом сезоне.

«Спасибо за информацию о седьмом сезоне. Жду»;

«Когда и где выйдут «Сваты»?»;

«Олеся, милая, хоть пару слов... Что будет делать грузинский князь в «Сватах»? Или его просто для географии всунули?» — написали комментаторы.

У сериала о семьях Ковалевых и Будько целая армия фанатов, сообщает телеканал «360». Многочисленные поклонники проекта ждали выхода «Сватов-7» несколько лет, но премьера постоянно откладывалась из-за разных обстоятельств. Информацию о выпуске нового сезона этой осенью ранее подтверждал Федор Добронравов.

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сериал железняк сваты
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