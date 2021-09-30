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Стоимость газа в ЕС достигла рекордных 1073 долларов

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 09:33
Экономика
Стоимость газа в ЕС достигла рекордных 1073 долларов
pixabay.com

Москва, 30 сентября. Цена фьючерсов на голубое топливо в Европе в начале торговой сессии обновила рекорд, достигнув 1073 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1072,96 доллара за тысячу кубических метров. Совокупный рост цены энергоносителя с начала дня составляет порядка 2,6%, следует из данных торговой площадки.

Сырье дорожает рекордными темпами. Недавно стоимость газа на европейском рынке впервые в истории превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.

В результате этого Евросоюз и Китай оказались на пороге энергетического кризиса. Рекордные цены на энергоносители уже приводят к остановкам промышленных предприятий.

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