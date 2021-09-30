Инфляция в России достигла 7% по оценке Минэкономразвития

Москва, 30 сентября. Аналитики Минэкономразвития РФ подготовили обзор, где зафиксировали пиковое значение инфляции.

Темпы инфляции в стране продолжают расти. Ускорилось повышение стоимости товаров общественного потребления и продуктов питания, пишет ТАСС со ссылкой на отчет «О текущей ценовой ситуации».

«За неделю с 21 по 27 сентября темпы роста потребительских цен составили 0,29%. Продовольственная инфляция составила 0,4% (+0,31% неделей ранее) из-за более высокого роста цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов (0,42% после 0,31%)», — говорится в документе.

Ведомство отмечает подорожание плодоовощной продукции и непродовольственных товаров, но стоимость бензина остается на прежнем уровне. Также стабильным сохраняется прирост цен на легковые автомобили — 0,2% в неделю.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее допускала достижение таких показателей. По ее словам, повышение ключевой ставки поможет в будущем справиться с проблемой повышения инфляции.