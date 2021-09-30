Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 10:06
10:01
Наука
Ученые из Гарвардского университета сообщили о последствиях из-за таяния ледников
09:53
Общество
Медики Турции зафиксировали максимальное количество заражений COVID-19 с апреля
09:53
Происшествия
Женщину-пешехода насмерть сбили на переходе в Нижегородской области
09:52
Общество
Сотрудники МЧС помогли унесенным рекой в Забайкалье рыбакам
09:52
Политика
Экс-премьер Италии Берлускони сравнил Путина с кандидатом в канцлеры ФРГ Олафом Шольцем
09:51
Происшествия
Сотрудники ФСБ пресекли теракт во Владивостоке
09:50
Общество
Либертарианец Светов попытался напомнить о себе исполнением «террористической» песни
09:48
Общество
Почему россияне сидели этим летом дома или на даче
09:48
Армия
Politico: США хотят использовать российские военные базы для операций возле Афганистана
09:46
Политика
Алексей Пушков избран сенатором от заксобрания Пермского края
Все новости

Инфляция в России достигла 7% по оценке Минэкономразвития
Экономика
Инфляция в России достигла 7% по оценке Минэкономразвития
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 сентября. Аналитики Минэкономразвития РФ подготовили обзор, где зафиксировали пиковое значение инфляции.

Темпы инфляции в стране продолжают расти. Ускорилось повышение стоимости товаров общественного потребления и продуктов питания, пишет ТАСС со ссылкой на отчет «О текущей ценовой ситуации».

«За неделю с 21 по 27 сентября темпы роста потребительских цен составили 0,29%. Продовольственная инфляция составила 0,4% (+0,31% неделей ранее) из-за более высокого роста цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов (0,42% после 0,31%)», — говорится в документе.

Ведомство отмечает подорожание плодоовощной продукции и непродовольственных товаров, но стоимость бензина остается на прежнем уровне. Также стабильным сохраняется прирост цен на легковые автомобили — 0,2% в неделю.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее допускала достижение таких показателей. По ее словам, повышение ключевой ставки поможет в будущем справиться с проблемой повышения инфляции.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Инфляция в России достигла 7% по оценке Минэкономразвития
минэкономразвития инфляция потребительские цены
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru