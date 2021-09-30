Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 10:05
10:01
Наука
Ученые из Гарвардского университета сообщили о последствиях из-за таяния ледников
09:53
Общество
Медики Турции зафиксировали максимальное количество заражений COVID-19 с апреля
09:53
Происшествия
Женщину-пешехода насмерть сбили на переходе в Нижегородской области
09:52
Общество
Сотрудники МЧС помогли унесенным рекой в Забайкалье рыбакам
09:52
Политика
Экс-премьер Италии Берлускони сравнил Путина с кандидатом в канцлеры ФРГ Олафом Шольцем
09:51
Происшествия
Сотрудники ФСБ пресекли теракт во Владивостоке
09:50
Общество
Либертарианец Светов попытался напомнить о себе исполнением «террористической» песни
09:48
Общество
Почему россияне сидели этим летом дома или на даче
09:48
Армия
Politico: США хотят использовать российские военные базы для операций возле Афганистана
09:46
Политика
Алексей Пушков избран сенатором от заксобрания Пермского края
Все новости

Почему россияне сидели этим летом дома или на даче

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 10:04
Общество
Почему россияне сидели этим летом дома или на даче
pixabay.com  / 

Туристический сезон 2021 года закрывается с не лучшими итогами для россиян: 33% было на каникулах или в отпуске, но остались дома; 23% отдыхало на даче или на садовом участке; 9% отдыхало в другом городе или в селе России; 5% посетило курорты Краснодарского края; а 4% побывало в Крыму. При этом 27% наших сограждан не отдыхало и не брало отпуск этим летом, согласно опросу ВЦИОМ.

Как провели летний отпуск петербуржцы? Кто приезжал в гости в Петербург? Насколько помешали карантинные меры туристической отрасли? Когда в Петербурге начнет развиваться круизный туризм? Обоснованы ли претензии москвичей к петербуржской кухне? 

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Марина Морозова.

Брифинг Марии Морозовой состоится в четверг, 30 сентября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Почему россияне сидели этим летом дома или на даче
туристы ранхигс туризм отпуск дача марина морозова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru