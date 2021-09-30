Почему россияне сидели этим летом дома или на даче

Туристический сезон 2021 года закрывается с не лучшими итогами для россиян: 33% было на каникулах или в отпуске, но остались дома; 23% отдыхало на даче или на садовом участке; 9% отдыхало в другом городе или в селе России; 5% посетило курорты Краснодарского края; а 4% побывало в Крыму. При этом 27% наших сограждан не отдыхало и не брало отпуск этим летом, согласно опросу ВЦИОМ.

Как провели летний отпуск петербуржцы? Кто приезжал в гости в Петербург? Насколько помешали карантинные меры туристической отрасли? Когда в Петербурге начнет развиваться круизный туризм? Обоснованы ли претензии москвичей к петербуржской кухне?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Марина Морозова.

Брифинг Марии Морозовой состоится в четверг, 30 сентября, в 14:00.

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