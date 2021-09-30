Глава спецназа Росгвардии Семиляк вспомнил о подвиге отряда «Росич» у чеченского Бамута

Москва, 30 сентября. Группа спецназа «Росич» в годы Первой чеченской войны спасла бригаду оперативного назначения, рассказал начальник главного управления сил спецназа Росгвардии Игорь Семиляк.

Отряды специального назначения «Росич» и «Витязь» провели совместный бой в апреле 1995 года. Столкновение проходило на высоте 444,4 на территории Чечни. Возвышенность также известна под названием «Лысая гора». Военнослужащие собственными действиями смогли отвлечь на себя внимание 1000 вооруженных боевиков, передает его слова РИА Новости.

«Бойцы "Росича" совершили групповой подвиг на высоте 444,4 – "Лысая гора"», — поделился воспоминаниями Семиляк.

Спецназовцы своим подвигом спасали бригаду оперативного назначения, которая проводила специальную операцию на территории Бамута, обратил внимание Семиляк. В тот день группа «Росич» потеряла убитыми десять человек, еще 17 получили ранения различной степени тяжести. Пятеро посмертно получили звание Героя России. Прикрывал эвакуацию солдат отряд «Витязь».

Военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии ранее прошли испытание на право ношения крапового берета. Тренировки спецназа состоялись на полигоне в Архангельской области. В 2021 году выполнение задач прошло по новой программе.