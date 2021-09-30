Убийство сотрудника КГБ в Минске: кто помог американцу совершить теракт

Сотрудник американской IT-компании EPAM Systems и, по-видимому, американский гражданин Андрей Зельцер застрелил в Минске одного из силовиков, которые пытались допросить его в ходе мероприятий по пресечению деятельности экстремистских организаций. Видео инцидента с трех разных камер было опубликовано во множестве СМИ, включая государственные.

Зачем западные СМИ толкают белорусскую молодежь к радикализации протеста? Насколько профессионально действовали силовики, заходя в квартиру с вооруженным экстремистом? Кто и зачем организовал стрим из квартиры убийцы? Почему после инцидента был заблокирован сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии? Действительно ли Зельцер — американский гражданин?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.

Эфир состоится в четверг, 30 сентября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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