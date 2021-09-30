Стоимость вина и парфюмерии из ЕС может вырасти в России

Москва, 30 сентября. Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по повышению пошлин на ряд товаров, ввозимых из стран Евросоюза.

Цены на иностранные духи, декоративную косметику и алкогольную продукцию таким образом могут вырасти. Размер новых пошлин на товары пока не определен, однако ставки могут увеличиться вплоть до запретительных. Также ведомства рассматривают введение пошлин на сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и другие товары, сообщают «Ведомости».

По словам источников издания, данный шаг может быть ответом на ограничения Европы. В 2018 году ЕС ввел ограничения на импорт стали, в июне меры были продлены.

«<…> у России появилось право приостановить торговые уступки для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу российских экспортеров», — заявил представитель Минпромторга.

Минсельхоз ранее представил проект закона, в котором отечественным производителям предлагается дать возможность писать на этикетке «шампанское» вместо «игристое вино».