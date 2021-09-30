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Глава Башкирии встретился с земляками в столице Казахстана

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 09:44
Политика
Глава Башкирии встретился с земляками в столице Казахстана
vk.com  /  Радий Хабиров

Нур-Султан, 30 сентября. Глава Башкирии Радий Хабиров поприветствовал земляков, проживающих в Казахстане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте руководителя республики.

Встреча прошла в Доме дружбы Нур-Султана. Во время мероприятия Хабиров обратился к землякам на башкирском языке.

«Когда мы планировали визит в Казахстан, то очень хотели увидеться с уроженцами нашей республики, которые здесь живут, работают, не забывая о своих корнях», — отметил глава региона.

Хабиров в рамках рабочего визита провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили стратегическое сотрудничество Москвы и Нур-Султана, а также межрегиональное взаимодействие двух государств.

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Казахстан башкирия хабиров
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