Как российское ЖКХ готовится к зиме: новые правила и тарифы

Синоптики обещают россиянам холодную зиму, а значит, придется платить по более высоким тарифам за услуги ЖКХ. В 2021 году расценки в среднем по стране выросли на 4%, уже сейчас Федеральная антимонопольная служба сообщает, что рост тарифов продолжится и в 2022 году.

Насколько вырастут цены на услуги ЖКХ в 2022 году? Почему они всегда растут и никогда не снижаются? Что такое «умные города» и когда они появятся в России?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит председатель общественной организации «Региональный Центр «ЖКХ Контроль» Ленинградской области» Сергей Худяев.

Брифинг пройдет в четверг, 30 сентября, в 10:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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