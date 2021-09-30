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Как российское ЖКХ готовится к зиме: новые правила и тарифы

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 09:53
Общество
Как российское ЖКХ готовится к зиме: новые правила и тарифы
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Синоптики обещают россиянам холодную зиму, а значит, придется платить по более высоким тарифам за услуги ЖКХ. В 2021 году расценки в среднем по стране выросли на 4%, уже сейчас Федеральная антимонопольная служба сообщает, что рост тарифов продолжится и в 2022 году.

Насколько вырастут цены на услуги ЖКХ в 2022 году? Почему они всегда растут и никогда не снижаются? Что такое «умные города» и когда они появятся в России?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит председатель общественной организации «Региональный Центр «ЖКХ Контроль» Ленинградской области» Сергей Худяев.

Брифинг пройдет в четверг, 30 сентября, в 10:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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