Лондон, 30 сентября. Прошедшие выборы в Бундестаг представляют угрозу не только для ФРГ, но и для России. В частности, для газопровода «Северный поток — 2», считают авторы издания The Telegraph.

По их словам, партия «Зеленые» и СвДП будут всячески пытаться навязать отказ от сотрудничества с Москвой на переговорах с победившей на выборах СДПГ. Они выступают категорически против «Северного потока — 2» также по политическим и экологическим причинам, сообщает издание.

Несмотря на то, что проект российского газопровода был успешно закончен, над ним нависла новая угроза. «Зеленые» планируют занять передовые позиции в Правительстве ФРГ. Так, одна из кандидатов в канцлеры ФРГ от партии Анналена Бербок претендует на пост главы МИД. Будучи на должности министра иностранных дел, она может значительно осложнить переговоры Германии и России по «СП-2», считают авторы The Telegraph.

По мнению представителя Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урса Ункауфа, даже если «Зеленые» не займут стойкие позиции в правительстве, они все равно окажут влияние на энергетическую политику Берлина, в том числе на отношения с Москвой.

Ранее читатели британского издания Daily Express прокомментировала обстановку с ростом цен на газ, а также контракт России и Венгрии на прямую поставку голубого топлива. В целом они поддержали решение Будапешта.