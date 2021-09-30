Курс рубля укрепился на старте торгов Мосбиржи

Москва, 30 сентября. Российская валюта усилила свои позиции по отношению к доллару в начале торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сократился на восемь копеек и составил 72,76 рубля. Евро при этом подорожал на 7,75 копейки, до 84,577 рубля.

В четвертом квартале 2021 года среднее значение валютного курса российской валюты составит 73 рубля за доллар. Такой прогноз представила аналитик Департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших. Однако к концу года курс рубля способен укрепиться до 72 рублей за доллар, отметила она.