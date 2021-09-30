Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 10:05
10:01
Наука
Ученые из Гарвардского университета сообщили о последствиях из-за таяния ледников
09:53
Общество
Медики Турции зафиксировали максимальное количество заражений COVID-19 с апреля
09:53
Происшествия
Женщину-пешехода насмерть сбили на переходе в Нижегородской области
09:52
Общество
Сотрудники МЧС помогли унесенным рекой в Забайкалье рыбакам
09:52
Политика
Экс-премьер Италии Берлускони сравнил Путина с кандидатом в канцлеры ФРГ Олафом Шольцем
09:51
Происшествия
Сотрудники ФСБ пресекли теракт во Владивостоке
09:50
Общество
Либертарианец Светов попытался напомнить о себе исполнением «террористической» песни
09:48
Общество
Почему россияне сидели этим летом дома или на даче
09:48
Армия
Politico: США хотят использовать российские военные базы для операций возле Афганистана
09:46
Политика
Алексей Пушков избран сенатором от заксобрания Пермского края
Все новости

Курс рубля укрепился на старте торгов Мосбиржи
Экономика
Курс рубля укрепился на старте торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 сентября. Российская валюта усилила свои позиции по отношению к доллару в начале торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сократился на восемь копеек и составил 72,76 рубля. Евро при этом подорожал на 7,75 копейки, до 84,577 рубля.

В четвертом квартале 2021 года среднее значение валютного курса российской валюты составит 73 рубля за доллар. Такой прогноз представила аналитик Департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших. Однако к концу года курс рубля способен укрепиться до 72 рублей за доллар, отметила она.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Курс рубля укрепился на старте торгов Мосбиржи
торги курс рубля мосбиржа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru