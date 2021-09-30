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Представители Украины и Польши решили выяснить отношения на кулаках в передаче «Время покажет»
Общество
Представители Украины и Польши решили выяснить отношения на кулаках в передаче «Время покажет»
Prt Scr youtube.com / Первый канал

Москва, 30 сентября. Эфир телепередачи «Время покажет» закончился дракой. На этот раз отношения на кулаках решили выяснить польский политолог Якуб Корейба и украинский адвокат Татьяна Монтян.

Гости программы обсуждали ситуацию в Донбассе. Польский эксперт в излюбленной для себя манере начал перебивать коллег и оппонентов. В какой-то момент Монтян показалось, что Корейба откровенно высмеивает жителей юго-востока украины, пострадавших в ходе конфликта.

«Можно, я подойду, дам ему по физиономии?» — спросила адвокат у ведущих передачи.

Спустя несколько минут Корейба направился в сторону оппонентов и предложил помириться. Однако Монтян затаила обиду и, не сдержавшись, подошла к политологу и ударила его кулаком, несмотря на попытки ведущих не допустить рукоприкладства.

Недавно очередная драка произошла на заседании депутатов Верховной Рады. Бывший парламентарий от фракции «Слуга народа» Гео Лерос усомнился в компетентности президента страны Владимира Зеленского, после чего действующий нардеп партии власти Николай Тищенко решил защитить честь главы государства при помощи кулаков.

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Все новости / Общество / Представители Украины и Польши решили выяснить отношения на кулаках в передаче «Время покажет»
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