Представители Украины и Польши решили выяснить отношения на кулаках в передаче «Время покажет»

Москва, 30 сентября. Эфир телепередачи «Время покажет» закончился дракой. На этот раз отношения на кулаках решили выяснить польский политолог Якуб Корейба и украинский адвокат Татьяна Монтян.

Гости программы обсуждали ситуацию в Донбассе. Польский эксперт в излюбленной для себя манере начал перебивать коллег и оппонентов. В какой-то момент Монтян показалось, что Корейба откровенно высмеивает жителей юго-востока украины, пострадавших в ходе конфликта.

«Можно, я подойду, дам ему по физиономии?» — спросила адвокат у ведущих передачи.

Спустя несколько минут Корейба направился в сторону оппонентов и предложил помириться. Однако Монтян затаила обиду и, не сдержавшись, подошла к политологу и ударила его кулаком, несмотря на попытки ведущих не допустить рукоприкладства.

Недавно очередная драка произошла на заседании депутатов Верховной Рады. Бывший парламентарий от фракции «Слуга народа» Гео Лерос усомнился в компетентности президента страны Владимира Зеленского, после чего действующий нардеп партии власти Николай Тищенко решил защитить честь главы государства при помощи кулаков.