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Фанаты «Зенита» освистали Дзюбу в матче против «Мальме»

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 08:41
Спорт
Фанаты «Зенита» освистали Дзюбу в матче против «Мальме»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 30 сентября. Болельщики футбольного клуба «Зенит» освистали Артема Дзюбу во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Яркая реакция фанатов последовала во время замены форварда на Андрея Мостового на 84-й минуте встречи. Фанаты освистали Дзюбу из-за его игры — спортсмен не отметился результативными действиями.

Встреча «Зенита» и «Мальме» прошла в Петербурге в среду. Она завершилась победой сине-бело-голубых. «Зенит» разгромил шведский клуб со счетом 4:0. Авторами голов стали Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.

За несколько дней до футбольного матча пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила состав судейской бригады на матч «Зенита» и «Мальме». Главным арбитром был назначен Анастасиос Сидиропулос, ему помогали рефери из Греции.

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