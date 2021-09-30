Фанаты «Зенита» освистали Дзюбу в матче против «Мальме»

Санкт-Петербург, 30 сентября. Болельщики футбольного клуба «Зенит» освистали Артема Дзюбу во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Яркая реакция фанатов последовала во время замены форварда на Андрея Мостового на 84-й минуте встречи. Фанаты освистали Дзюбу из-за его игры — спортсмен не отметился результативными действиями.

Встреча «Зенита» и «Мальме» прошла в Петербурге в среду. Она завершилась победой сине-бело-голубых. «Зенит» разгромил шведский клуб со счетом 4:0. Авторами голов стали Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.

За несколько дней до футбольного матча пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила состав судейской бригады на матч «Зенита» и «Мальме». Главным арбитром был назначен Анастасиос Сидиропулос, ему помогали рефери из Греции.