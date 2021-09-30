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Госпитализированная с COVID-19 Гузеева показала видео из больницы

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 08:19
Шоу-бизнес
Госпитализированная с COVID-19 Гузеева показала видео из больницы
instagram.com  /  @_larisa_guzeeva_

Москва, 30 сентября. Популярная актриса Лариса Гузеева, госпитализированная с коронавирусом в Коммунарку, показала видео из больницы. Артистка обратилась к поклонникам и призвала их быть осторожнее.

Звезда «Жестокого романса» пропала на несколько дней из соцсетей после сообщения о госпитализации. Ни родные, ни коллеги не комментировали состояние любимицы публики.

Накануне артистка сама вышла на связь. Она порадовала поклонников несколькими фотографиями и видео на своей странице в Instagram.

«Берегите себя, не целуйтесь по сто раз со всеми. Носите маски, не обнимайтесь», — сказала 62-летняя актриса, находясь под капельницей.

Звезда театра и кино поблагодарила коллег и поклонников за поддержку. Она была признательна за теплые слова, сказанные в ее адрес. Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» заверила, что обязательно восстановится.

Лариса Гузеева почувствовала себя плохо после поездки в Крым, где проходила оздоровительные процедуры в одной из частных клиник. У знаменитости поднялась температура, начались проблемы с дыханием. В Москве ее госпитализировали в Коммунарку, где ей подтвердили COVID-19.

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фото гузеева коронавирус
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