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Опрос сервиса «Работа.ру»: 21% россиян лгали о самочувствии ради отгула на работе
Общество
Опрос сервиса «Работа.ру»: 21% россиян лгали о самочувствии ради отгула на работе
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Москва, 30 сентября. Каждый пятый россиянин лгал для получения отгула на работе. При этом 3% граждан страны признались, что даже подделывали больничные листы, следует из опроса сервиса «Работа.ру».

Отпрашиваются с работы из-за назначенного приема у врача 42 процента респондентов. При этом 23 процента берут отгул, чтобы присмотреть за детьми, 15 процентов из-за того, что проспали, а 11 процентов уходят домой, потому что им нужно встретить мастера по ремонту или срочную доставку, передает ТАСС.

«21% респондентов признались, что однажды им приходилось лгать о состоянии своего здоровья, чтобы получить отгул на работе», — следует из результатов исследования сервиса.

Каждый пятый заявил, что десять процентов причин для ухода с работы были ложными, пять процентов сообщили, что таковыми являются 10-30 процентов. При этом два процента обманывают руководителя в 30-50 процентов случаев и один процент опрошенных врут начальству больше половины от всех случаев.

Ранее проведенный сервисом Superjob опрос выяснил, как часто россияне сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве. Оказалось, что свидетелями такого явления стали 40 процентов респондентов.

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работа опрос больничный исследование ложь отгул
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