Москва, 30 сентября. Всего 50 граммов копченой колбасы содержит в себе количество канцерогенов, аналогичное пачке сигарет. Об этом заявил онколог и хирург Иван Карасев.

Канцерогены повышают риск развития около 80% всех видов рака. Эти опасные вещества связаны с необратимыми изменениями в организме. По словам Карасева, концентрация канцерогенов в продукте многократно увеличивается, если он приготовлен методом копчения на дыму.

«Копченые колбасы, консервы, ветчина и бекон не должны использоваться для повседневного питания», — написал медик на своей странице в соцсети Instagram.

Ежедневный рацион должен включать в себя достаточное количество овощей и фруктов. Однако даже их необходимо тщательно мыть, срезать толстый слой кожуры и верхушки корнеплодов. При употреблении моркови необходимо отказаться от ее сердцевины, а у петрушки и сельдерея лучше использовать только листья.

Выделять канцерогены способ картофель, если готовить при высоких температурах. В корнеплодах содержится большое количество акриламида, который применяется в промышленности, в том числе и при очистке воды.