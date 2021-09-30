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Генерал ВС США Милли признал стратегический провал страны в Афганистане

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 08:25
Политика
Генерал ВС США Милли признал стратегический провал страны в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 сентября. Американская армия проиграла войну в Афганистане, не достигнув всех поставленных целей. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Генерал подчеркнул, что поражение США определилось не последними действиями, а уже довольно давно. По его словам, американские войска сумели победить «Аль-Каиду»1 (террористическая организация, запрещенная в России), но не смогли одолеть «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России), который после вывода американского контингента из Афганистана немедленно активизировал свои силы и установил контроль над южноазиатской республикой.

«Это война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев», – цитирует слова генерала «Интерфакс».

Милли также не забыл упомянуть о репутационных потерях Соединенных Штатов после событий в Афганистане. По его словам, союзники, партнеры и враги сейчас пересматривают свое мнение относительно силы и авторитета США на международной арене.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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