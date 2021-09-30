Жертвами столкновений в тюрьме Эквадора стали как минимум 116 заключенных

Кито, 30 сентября. Количество погибших в результате столкновений в эквадорской тюрьме достигло 116 человек. Еще 80 человек получили ранения и травмы.

Столкновения произошли на территории тюрьмы, расположенной в городе Гуаякиль. Глава республики Гильермо Лассо назвал произошедшее трагическим событием, добавив, что все погибшие являются заключенными.

«Это очень трагическое событие. На данный момент известно о 116 погибших и около 80 раненых. Все они заключенные», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Власти страны объявили чрезвычайное положение в пенитенциарной системе республики сроком на 60 дней. За это время планируется восстановить порядок и предотвратить новые эпизоды насилия.

Столкновения в тюрьме города Гуаякиль произошли в минувший вторник. Все началось с конфликта между представителями разных группировок, который в итоге перерос в перестрелку.

В Израиле палестинцы ранее заявили о планах объявить голодовку. Таким образом они намерены противостоять ужесточению условий содержания после побега шестерых заключенных.