Мариинский театр сообщил о смерти балерины Нины Сахновской

Санкт-Петербург, 30 сентября. Балерина Нина Сахновская скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра, в котором танцевала артистка в 50-80-ые годы.

Нины Сахновской не стало 26 сентября. Ей было 83 года. Что стало причиной смерти, в пресс-службе театра не сообщили.

«На сцене Нина Сахновская блистала классической выучкой — танцевала фей в "Спящей красавице", вариации и двойки в балетах наследия, "Шопениану". Ее мастерство и чувство стиля украшали спектакли ленинградского репертуара», — говорится в сообщении.

После завершения сценической карьеры танцовщица пошла в педагоги. Она преподавала классический танец в Академии Вагановой и передавала свои знания и опыт молодому поколению.

Накануне стало известно о смерти актера Константина Глушкова. Он скончался на 57-м году жизни. Артиста похоронили в Зеленограде на Алабушевском кладбище. Причиной смерти актера театра и кино могла стать остановка сердца.