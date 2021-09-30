Пламя охватило несколько жилых домов на севере Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, 30 сентября. Несколько жилых домов в селе Пахачи Олюторского муниципального района были охвачены огнем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Пожарные получили сообщение о возгорании в заброшенной постройке и выехали на место происшествия. По приезде они стали тушить огонь, но из-за сильных порывов ветра пламя перекинулось на соседние дома. Как отметили в ведомстве, сохраняется угроза соседним домам.

Местные огнеборцы продолжают работать на месте происшествия. Также в село вылетел вертолет Ми-8.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Жильцы дома была эвакуированы.

Накануне спасатели ликвидировали пожар в нежилом двухэтажном деревянном доме в центре Архангельска. Была угроза распространения пламени на соседние дома, но оперативность и командная работа спасательной службы уберегли другие объекты от огня.