Пьяный таксист порезал ножом полицейского после ДТП в Уфе

Уфа, 30 сентября. Нетрезвый водитель такси и его пассажир нанесли ножевые ранения другому автомобилисту после аварии в Уфе. Пострадавший оказался полицейским, передали в четверг в ГИБДД по Башкирии.

Инцидент произошел на улице братьев Кадомцевых. Участниками ДТП были «Лада Веста» с окраской машины такси, за рулем которой находился 42-х летний уфимец, и Kia Optima.

Во время конфликта таксист достал нож и вместе со своим пассажиром напал на оппонента. На помощь второму участнику ДТП бросились двое мужчин, после чего один из них также получил удар ножом.

Пострадавшим оказался 28-летний лейтенант полиции, являющийся сотрудником городского полка ДПС. В момент конфликта мужчина был не при исполнении. Всех виновников также уже удалось задержать – ими оказались ранее судимые по четырем статьям УК РФ граждане. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело.

Тем временем пенсионерка из Саратова зарезала 44-летнего зятя после словесной перепалки. Поводом этому послужило постоянное безделье и пьянство родственника.