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Самозанятые в Подмосковье могут оформить субсидию для оплаты услуг маркетплейсов
Общество
Самозанятые в Подмосковье могут оформить субсидию для оплаты услуг маркетплейсов
pixabay.com

Москва, 30 сентября. Статус самозанятого могут оформить жители Подмосковья через приложение «Мой налог» или портал госуслуг. Зарегистрированные граждане могут рассчитывать на получение льгот.

Самозанятым может стать любой гражданин от 16 лет или с 14 лет с разрешения родителей. Род деятельности может быть любым: оказание услуг на дому, автоперевозки, аренда или ремонт. Для оформления соответствующего статуса необязательно посещать инспекцию. Достаточно пройти регистрацию в приложении, на сайте ФНС или через банк.

Правительство Подмосковья подготовило ряд мер поддержки самозанятым. Среди них микрозаймы по льготным ставкам, регистрация на электронных торговых площадках, компенсация по арендным платежам. Есть возможность продвижения своей деятельности и оформить субсидию для оплаты услуг маркетплейсов.

«Если вы ремонтируете окна, то можете через центры "Мой бизнес" заказать печатную продукцию или даже разработку сайта. Подмосковье покроет 100% затрат», — о самозанятых сообщил «360».

Сервис для самозанятых по приему быстрых платежей станет доступным на стороне СБП с 1 октября текущего года. Предприниматели смогут избежать затрат на покупку оборудования. Самозанятые смогут воспользоваться системой после технических обновлений в банках.

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подмосковье льготы предпринимательство самозанятость
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