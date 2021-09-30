Санатории Крыма внедряют систему реабилитации пациентов с болезнями легких

Симферополь, 30 сентября. Свыше 40 санаториев на территории Крыма внедряют систему реабилитации пациентов с заболеваниями дыхательных путей. Регион планирует стать главной «легочной» здравницей России.

Крымские власти к 2030 году намерены превратить регион в главный российский курорт для людей, перенесших заболевания легких. В связи с этим было принято решение о внедрении реабилитационных и медицинских программ.

На сегодняшний день систему реабилитации внедряют уже более 40 объектов санаторно-курортного комплекса. Крым известен своими целебными возможностями для восстановления дыхательных путей и в будущем может стать лидером в этом плане, заявил депутат Госдумы Алексей Черняк в беседе с ТАСС.

По словам депутата, для поддержки этой отрасли может быть запущена отдельная федеральная программа. Только с начала года полуостров посетили более 8 миллионов туристов. Высокий спрос на отдых в Крыму подтверждают опросы туристических сервисов, высокие показатели бронирования отелей и санаториев.